Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 17:19
Memur maaşı 22000
Haberlerde meclisin ilk günü teklife sunulacak deniliyor yani bu iş Ekim ayına mı kaldı ?

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
13 Haziran 2023 17:40
Meclis şuan açık belli kanunları çıkarınca tatile girecek

Sadeceinsan65
Şef
13 Haziran 2023 17:41
Sıkıntı yok bir dahaki ocak ayına verecekler herhalde :) zaten 12 bin alıyorlardı. Yuzde yirmi ile simdi 14 bin olacak. Ocak ayındada 40 zam alacaklardı zaten. 22 bin oldu iste en dusuk memur maası 22 bin yapacağız dedik yaptık olacak galiba :))) sıkıntı yok Allah zeval vermesin bayrakları ındırwmwyecekler ezanları sustırmadık allahın izniyle togg satacagı 100 bin aracla ulkemızı canlandıracak. Oha sıhalarıda satarız dolar kazanırız bol bol yasadık valla salcalı makarna yıyebıkecehız artık. Hovardalık yapıp yanına birde manda yogurdu koyarız tadından yenmez :)) Allah devletimize milletimize zeval vermesin gex olsunda guc olmasın 22 bin eninde sonunda en dusuk memur maası olacak verilen sozu her daim tutulur sıkıntı yapmaya gerek yok:)

rterte15
Memur
13 Haziran 2023 18:51
Kurban bayramından önce meclis gündemine girecek

Deli-Kurt2017
Şef
13 Haziran 2023 20:02

Bayram öncesi çalışması yapılacak. Açıklama yapılmış.


kral122
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 20:47

Ekim ayında yeni anayasa çalışmaları başlıyor zam ile ilgili değil zam en gazla 10 gün geç olur

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