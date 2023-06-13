Memur maaşı 22000

Sıkıntı yok bir dahaki ocak ayına verecekler herhalde :) zaten 12 bin alıyorlardı. Yuzde yirmi ile simdi 14 bin olacak. Ocak ayındada 40 zam alacaklardı zaten. 22 bin oldu iste en dusuk memur maası 22 bin yapacağız dedik yaptık olacak galiba :))) sıkıntı yok Allah zeval vermesin bayrakları ındırwmwyecekler ezanları sustırmadık allahın izniyle togg satacagı 100 bin aracla ulkemızı canlandıracak. Oha sıhalarıda satarız dolar kazanırız bol bol yasadık valla salcalı makarna yıyebıkecehız artık. Hovardalık yapıp yanına birde manda yogurdu koyarız tadından yenmez :)) Allah devletimize milletimize zeval vermesin gex olsunda guc olmasın 22 bin eninde sonunda en dusuk memur maası olacak verilen sozu her daim tutulur sıkıntı yapmaya gerek yok:)

Sıkıntı yok bir dahaki ocak ayına verecekler herhalde :) zaten 12 bin alıyorlardı. Yuzde yirmi ile simdi 14 bin olacak. Ocak ayındada 40 zam alacaklardı zaten. 22 bin oldu iste en dusuk memur maası 22 bin yapacağız dedik yaptık olacak galiba :))) sıkıntı yok Allah zeval vermesin bayrakları ındırwmwyecekler ezanları sustırmadık allahın izniyle togg satacagı 100 bin aracla ulkemızı canlandıracak. Oha sıhalarıda satarız dolar kazanırız bol bol yasadık valla salcalı makarna yıyebıkecehız artık. Hovardalık yapıp yanına birde manda yogurdu koyarız tadından yenmez :)) Allah devletimize milletimize zeval vermesin gex olsunda guc olmasın 22 bin eninde sonunda en dusuk memur maası olacak verilen sozu her daim tutulur sıkıntı yapmaya gerek yok:)