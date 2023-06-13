Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


13 Haziran 2023 17:43
Msb memur ve kamu işçisi tayin nezaman aciklanacak

Merhaba msb kamu işçisi ve memur tayinleri nezaman aciklanacak bilgisi olan varmi

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