Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


13 Haziran 2023 17:45
Tüpraş (Borsa)
Borsada belli miktar Tüpraşta lot aldım. 80.450 maliyetle. Her ay belli düzeyde ekleme yapıyorum. Tüpraş şuanda 83.000. uzun süre durmayı düşünüyorum. Sizce Tüpraşın 2023 sonu ne olur.

Dumduz memur adayi
Aday Memur
13 Haziran 2023 19:31

Ben de aynı sekilde aliyorum ama kimse bilemez ne olacagini


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
13 Haziran 2023 19:33
73.000

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
13 Haziran 2023 19:37

hey yavrum hey; Borsa'nın en değerli şirketine ortak olmuşsunuz da ne olurunu soruyorsunuz. Bu hisse 550 küsür liralardan bölündü. Bu yıl 40 küsür lira da temettü verdi.

Sabrederseniz ciddi para kazanırsınız.

Koç holding'in şirketlerinin hepsi güzeldir ama ben en çok tüpraş'ı seviyorum. Bayılıyorum kendisine.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
13 Haziran 2023 19:38
4 5 aydır pek artmadı
ÇOTANAK, 3 saat önce

hey yavrum hey; Borsa'nın en değerli şirketine ortak olmuşsunuz da ne olurunu soruyorsunuz. Bu hisse 550 küsür liralardan bölündü. Bu yıl 40 küsür lira da temettü verdi.

Sabrederseniz ciddi para kazanırsınız.

Koç holding'in şirketlerinin hepsi güzeldir ama ben en çok tüpraş'ı seviyorum. Bayılıyorum kendisine.

Toplam 4 mesaj

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