Tüpraş (Borsa)

hey yavrum hey; Borsa'nın en değerli şirketine ortak olmuşsunuz da ne olurunu soruyorsunuz. Bu hisse 550 küsür liralardan bölündü. Bu yıl 40 küsür lira da temettü verdi.

Sabrederseniz ciddi para kazanırsınız.

Koç holding'in şirketlerinin hepsi güzeldir ama ben en çok tüpraş'ı seviyorum. Bayılıyorum kendisine.