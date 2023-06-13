Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 18:02
Sorusturma

Herkese iyi çalışmalar .

Bir ilköğretim okulunda kadrolu öğretmenim hakkımda ayrı sınıflarda iki öğrenci velisi şikayette bulundu biri idari şikayet diğeri hem adlı hem idari şikayet.

Şikayet konularindan biri sınıf içinde öğrenciyi darp psikolojik şiddet aşağılama şeklinde .

suclama

Bu konu ile ilgili sınıf içinde sorun yaşadığımız öğrenci tarafımca Öğrenci davranışları değerlendirme kuruluna sevk edildi Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu okul değişikliği yaptırıma uygun gördü ve ilçe kararı onayladı.

Olay sınıf içinde gerçekleştiği için aynı zamanda rehberlik öğretmen ile sınıf içinde bulunduğu için her şey onların gözünün önünde cereyan etti öğrencilerin ifadeleri iki kez alındı ve benim suç sözlüğüm ortaya çıkınca öddk okul değişikliği kararı verilmesine hükmetti. Ancak aile bu karara itiraz ederek Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu karakolu ifade verdim.

Diğer olayda da yine sınıf içinde bir öğrenci kendisine küfür ettim gerekçesiyle ailesine söylemiş ailesi de okula dilekçe verdi ve soruşturma açıldı öğrencilerin velilerin ifadeleri alındı böyle bir durum olmadı açığa kavuştu ancak karar henüz elime ulaşmadı.

Şimdi sorum şu ben bu iki aile hakkında tazminat ve ceza davası açmayı düşünüyorum izlemem gereken yollar ne olmalı.


fadime82
Memur
13 Haziran 2023 18:13
Devlet memuruna iftifa atma suçu nedeniyle karşı dava açabilir manevi tazminat talep edebilirsinuz. Sendikaniz varsa sendika ile görüşün avukat desteği sağlasın

Yamyamav
Memur
13 Haziran 2023 18:17

Hemen dava açın. Manevi tazminat alacağınızı dusunuyorum. Sendikayla iletişime geçin. Böyle hadsiz velilere ve simarik çocuklarına ders verilmesi lazım.


aforizma35
Şef
13 Haziran 2023 18:30

Öncelikle savcılıktan takipsizlik kararı gelmesini bekliyorum ondan sonra okuldaki evrakların hepsin


majesteleri7
Şef
13 Haziran 2023 19:19

Bu öğretmenlik niye böyle oldu?elini kolunu bağla ağzını kapat otur diyolar.a desen suç b desen suç,elini oynatsan dövdü parçaladı.iftira karalama bezdirme.öğretmene suriyeden afganistandan kaçan mülteci muamelesi yapılıyo.potansiyel suçlu.eli kalem tutmuş tebeşir tozu yutmuş adamlara adliye koridorlarının karakolların havasını soluttunuz.güneşiniz doğmasın.


Argan35
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 19:35

En düşük nitelikli memur maaşını kendisine müstehak görürsen bunun olması kaçınılmazdır. Kapitalist ve gelişmekte olan ülkelerde prestij saygınlık ile değil para ile ölçülür. Ana akım medyası bile öğretmen maaşını hesaplarken imtina ettiği için 1/4 derece ve kademede olan öğretmeni yazıyorki millet ne kadar düşük maaş alıyormuş? Demesin diye. Böyle bir durum içinde öğretmen, el alem neden öğretmeni saysın o zaman?

majesteleri7, 3 saat önce

Bu öğretmenlik niye böyle oldu?elini kolunu bağla ağzını kapat otur diyolar.a desen suç b desen suç,elini oynatsan dövdü parçaladı.iftira karalama bezdirme.öğretmene suriyeden afganistandan kaçan mülteci muamelesi yapılıyo.potansiyel suçlu.eli kalem tutmuş tebeşir tozu yutmuş adamlara adliye koridorlarının karakolların havasını soluttunuz.güneşiniz doğmasın.

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