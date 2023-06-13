Sorusturma

Herkese iyi çalışmalar .

Bir ilköğretim okulunda kadrolu öğretmenim hakkımda ayrı sınıflarda iki öğrenci velisi şikayette bulundu biri idari şikayet diğeri hem adlı hem idari şikayet.

Şikayet konularindan biri sınıf içinde öğrenciyi darp psikolojik şiddet aşağılama şeklinde .

suclama

Bu konu ile ilgili sınıf içinde sorun yaşadığımız öğrenci tarafımca Öğrenci davranışları değerlendirme kuruluna sevk edildi Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu okul değişikliği yaptırıma uygun gördü ve ilçe kararı onayladı.

Olay sınıf içinde gerçekleştiği için aynı zamanda rehberlik öğretmen ile sınıf içinde bulunduğu için her şey onların gözünün önünde cereyan etti öğrencilerin ifadeleri iki kez alındı ve benim suç sözlüğüm ortaya çıkınca öddk okul değişikliği kararı verilmesine hükmetti. Ancak aile bu karara itiraz ederek Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu karakolu ifade verdim.

Diğer olayda da yine sınıf içinde bir öğrenci kendisine küfür ettim gerekçesiyle ailesine söylemiş ailesi de okula dilekçe verdi ve soruşturma açıldı öğrencilerin velilerin ifadeleri alındı böyle bir durum olmadı açığa kavuştu ancak karar henüz elime ulaşmadı.

Şimdi sorum şu ben bu iki aile hakkında tazminat ve ceza davası açmayı düşünüyorum izlemem gereken yollar ne olmalı.