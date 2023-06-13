Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Haziran 2023 18:03
LOJMAN SORUNU
Kiralar aldı başını gidiyor. TSK personeli için lojmanlarin artırılması aile kantinlerin yayginlastirilmasi gerekir bence. En azından bir personel bir yere tayin olunca ev kiraliycam diye uğraşmamali

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