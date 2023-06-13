Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Haziran 2023 19:50
Memur maaşı 8 Gr altın yapıyor.

Asgari ücret 5.5 gram altın.

Alım gücümüz dibe vurmuş durumda


kitkanun
Şef
13 Haziran 2023 20:02

15 çeyrek altına sabitlenmeli


kitkanun
Şef
13 Haziran 2023 20:03

15 çeyrek altına sabitlenirse altınla enflasyon verisi gibi oynayamazlar ayrıca sabit maaş olduğu için gereksiz sendikalar ve başkanları da devre dışı kalır


Android60
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 21:28

Ne olacaktı ya 1 kg altın mı almayı düşünüyosun onu Aldıgına şükret yakın zamanda 3 gr ma düşer

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