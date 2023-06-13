Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Haziran 2023 20:04
En düşük Memur Maaşı 22.000 TL Ekim Ayına Ertelendi

En düşük memur maaşının 22.000 TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifinin ekim ayında Meclis'e sunulacağı bildirildi. (Halbuki bunun Temmuz maaşlarında yapılacağı söylenmişti)

Buda demek oluyor ki Temmuz ayında da maalesef enflasyona ezileceğiz. Ekimden sonra 22.000 TL alsak bile bir önemi kalmayacak çünkü o zamanki enflasyon ile 22.000 TL bugün aldığınız 11.000 TL gibi (hatta belki daha düşük alım gücü) olacaktır


doks
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 20:08

Bence temmuzu enflasyon farkıyla geçiştirecekler.


FroverRAM0.64
Aday Memur
13 Haziran 2023 20:11
Boş boş yorum yazma amk önce bi okuduğunu anla ne ekimi ilk kanun teklifi diyor

kitkanun
Şef
13 Haziran 2023 20:14

Bu başlığı açan adama 10bin bile fazla. Ben şefin olsam sana günde 10 sayfa kitap okuturum


Emir ka
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 20:26
Ne kadar gereksiz okuduğunu anlamayan sözde okumuş varmış.boşuna işçi maaşı memur maaşını geçmemiş şimdi anladım

kral122
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 20:45

Şunlar nasıl memur olmuş anlamıyorum


gardiyan4255
Memur
13 Haziran 2023 20:49
Kardeş muhalif olacak diye kendinizi rezil ediyosunuz

Abbas.KILKUYRUK2
Aday Memur
13 Haziran 2023 21:03

Beyni bunu terk etmiş


mıcheal owen
Aday Memur
13 Haziran 2023 21:32

https://twitter.com/dmmiletisim/status/1668574546998206466?t=7bi-Wzrzn4x56aUBZuNg-w&s=19


wiseelit
Aday Memur
13 Haziran 2023 21:33

sizin gibi insanlar işçilerinin önünde ben okumuş insanım demesin çünkü en cahilden bile cahilsiniz


dramati-kPCs
Şef
13 Haziran 2023 21:38

Memur olup olmadığı bile belli değil. Büyük ihtimal ya trol ya da ergenin teki.

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