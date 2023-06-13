Arkadaşlar merhaba ben babam gazi olduğu için bir ilden başka bir ile tayin aldırdım aday memur olduğum için geçici görevlendirme adı altında bir yıllık süre işe yapıldı fakat çok pişman oldum zaten çok da geç açıklandı şartlarım değişti kadrom hala aynı yerde maaşımı da ora veriyor dilekçe yazdım bu konu hakkında bilginiz var mı geçici görevlendirme sonlandırma ile ilgili

Arkadaşlar merhaba ben babam gazi olduğu için bir ilden başka bir ile tayin aldırdım aday memur olduğum için geçici görevlendirme adı altında bir yıllık süre işe yapıldı fakat çok pişman oldum zaten çok da geç açıklandı şartlarım değişti kadrom hala aynı yerde maaşımı da ora veriyor dilekçe yazdım bu konu hakkında bilginiz var mı geçici görevlendirme sonlandırma ile ilgili