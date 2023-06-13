Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 20:05
Geçici görevlendirme
Arkadaşlar merhaba ben babam gazi olduğu için bir ilden başka bir ile tayin aldırdım aday memur olduğum için geçici görevlendirme adı altında bir yıllık süre işe yapıldı fakat çok pişman oldum zaten çok da geç açıklandı şartlarım değişti kadrom hala aynı yerde maaşımı da ora veriyor dilekçe yazdım bu konu hakkında bilginiz var mı geçici görevlendirme sonlandırma ile ilgili

ANTEROS
Aday Memur
13 Haziran 2023 20:09
Hocam geçici görevlendirme olur yazısında kendi isteği ile ya da yerine biri atandığında görevlendirme ikinci bir onaya gerek kalmadan son bulur yazar siz sonlandırmak istiyorsanız dilekçe yazın yeterli

Nevol
Şef
13 Haziran 2023 20:18

Yazdım hocam çok teşekkür ederim bazen istediğimiz gibi sonuçlanmıyor ne yazık ki bazı şeyler umarım çok uzamadan dikkate alırlar tekrar teşekkür ederim

ANTEROS, 2 saat önce
Hocam geçici görevlendirme olur yazısında kendi isteği ile ya da yerine biri atandığında görevlendirme ikinci bir onaya gerek kalmadan son bulur yazar siz sonlandırmak istiyorsanız dilekçe yazın yeterli

ANTEROS
Aday Memur
13 Haziran 2023 20:19
Bu arada Milli eğitimdeki mevzuatı söyledim benim müdür yardımcılığı geçici görevlendirmede bu ibareler vardı rica ederim
Nevol, 2 saat önce

Yazdım hocam çok teşekkür ederim bazen istediğimiz gibi sonuçlanmıyor ne yazık ki bazı şeyler umarım çok uzamadan dikkate alırlar tekrar teşekkür ederim


Nevol
Şef
13 Haziran 2023 20:28
Aslında emniyetteyim sadece her meslek grubunda var bu biliyorsunuz ama yolu dilekçe ben de yazdım yani sorun şu k gönüllü iste istemiştim evet ama şartlarım değişti ve pişman oldum keşke il emniyetten hal olabilse ama bakanlık onayıyla oluyor ilden ile dilekçem henüz sistemime düşmedi bile bakalım
ANTEROS, 2 saat önce
Bu arada Milli eğitimdeki mevzuatı söyledim benim müdür yardımcılığı geçici görevlendirmede bu ibareler vardı rica ederim

ANTEROS
Aday Memur
13 Haziran 2023 20:31
Hocam siz mazeretinizi detaylı yazın sizin çalıştığınız kurumda nasıl pek bilmiyorum ama milli eğitimde pek sorun çıkartmazlar sırada çok kişi var çünkü ıdarecilik isteyen sizin yerinize birini bulamazlarsa bekletirler diye düşünüyorum
Nevol, 2 saat önce
Aslında emniyetteyim sadece her meslek grubunda var bu biliyorsunuz ama yolu dilekçe ben de yazdım yani sorun şu k gönüllü iste istemiştim evet ama şartlarım değişti ve pişman oldum keşke il emniyetten hal olabilse ama bakanlık onayıyla oluyor ilden ile dilekçem henüz sistemime düşmedi bile bakalım

Nevol
Şef
13 Haziran 2023 20:39
Bizim sistem evet sizden farklı ne yapacam bilmiyorum her zamanki beklemekten başka çarem yok ne yazık ki
ANTEROS, 2 saat önce
Hocam siz mazeretinizi detaylı yazın sizin çalıştığınız kurumda nasıl pek bilmiyorum ama milli eğitimde pek sorun çıkartmazlar sırada çok kişi var çünkü ıdarecilik isteyen sizin yerinize birini bulamazlarsa bekletirler diye düşünüyorum

ANTEROS
Aday Memur
13 Haziran 2023 20:42
Maalesef her şey istediğimiz gibi olmuyor biraz sabretmek lazım sadece
Nevol, 2 saat önce
Bizim sistem evet sizden farklı ne yapacam bilmiyorum her zamanki beklemekten başka çarem yok ne yazık ki
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Okul baloları, mezuniyet törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?Sürücü kursu hocasını CİMERE şikayetProje Okullarına Başvuru Kılavuzu Açıklandıİl Dışı Tayinlerine Kontenjan22 Bin Görüşmeleri Ekime Kaldı. Ne dedik Biz?kapri ile okula gidebilir miyim?Sürücü direksiyon sınavında şoförler odası ne iş yapar?uzmanlık 5 yıl ne oldu?Öğretmenlerde derste 155 i arayıp şikayetçi mi olsun?

Sözlük

celal Şengör'ün kütüphane devri 1 yaz tatili planları 1 maki 1 koltuk takımı 1 doktrin 1 tabutta canlanmak 1 Türkçe neden zor bir dil 5 en kristalli isem en şık benim abiyesi 2 izlanda 1 trafik magandası 1

Son Haberler

Şengen vizesi dijitalleşiyorBirçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralıKahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili olduTrump ifade vermek için Miami'deki federal mahkemeye geldiİçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göre