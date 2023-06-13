Konya da lojman durumu

Deprem bölgesi Hatay Antakya dan konya karatay a tayin oldum. Ailemin canından başka hiçbir şeyimi kurtaramadım. Bu yüzden lojman çıkması ailem için çok önemli. Konya merkezde bu sene kaç lojman boşalacak özellikle dikilitaş lojmanları ndan. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim

Deprem bölgesi Hatay Antakya dan konya karatay a tayin oldum. Ailemin canından başka hiçbir şeyimi kurtaramadım. Bu yüzden lojman çıkması ailem için çok önemli. Konya merkezde bu sene kaç lojman boşalacak özellikle dikilitaş lojmanları ndan. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim