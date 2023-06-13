KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 21:38
Formasyon Adalet Öğretmenliği
Arkadaşlar merhaba.Ben kamu yönetimi lisans mezunuyum formasyon alıp öğretmen olma şansım var mı?

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