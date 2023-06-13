Formasyon Adalet Öğretmenliği

Arkadaşlar merhaba.Aranızda ekpss ile adalet öğretmeni olarak atanan arkadaş var mı? Ben kamu yönetimi lisans mezunuyum ona göre formasyon almak istiyorum

Arkadaşlar merhaba.Aranızda ekpss ile adalet öğretmeni olarak atanan arkadaş var mı? Ben kamu yönetimi lisans mezunuyum ona göre formasyon almak istiyorum