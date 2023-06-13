Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


13 Haziran 2023 21:40
Formasyon Adalet Öğretmenliği
Arkadaşlar merhaba.Aranızda ekpss ile adalet öğretmeni olarak atanan arkadaş var mı? Ben kamu yönetimi lisans mezunuyum ona göre formasyon almak istiyorum

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