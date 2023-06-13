Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2023 21:47
Kpss

Sözleşmeli olarak atanırsak kpss puanını başka sözleşmeli alımda kullanabiliyor muyuz?


mrtylcn
Aday Memur
13 Haziran 2023 22:08

Atandığın kadroya göre değişir. Daha net sormuş olsan cevaplayabilirdik. Örnek vereyim. Genel idare hizmetlerine atandın diyelim (yurt yönetim memuru, infaz koruma memuru, düz memurluk vs.) Daha sonra aynı puan ile öğrenim gördüğün bölümle ilgili bir kadroya atanırsan ( ör sosyoloji mezunusun sözleşmeli sosyolog alımına, hemşirelik mezunusun sözleşmeli hemşirelik alımına vs) geçiş yapabilirsin. Ama yeniden bir gih kadrosuna atanamazsın. (Ör katiplikten düz memurluğa)


Babalar44
Aday Memur
13 Haziran 2023 22:13

Hocam şöyle sorayım o zaman mesela sözleşmeli zabıt kâtibi olursam aynı kpss puanımı polislik veya jandarma için kullanabilir miyim ve geçiş yapabilir miyim bunu merak ediyorum ona göre bir yol çizeceğim

mrtylcn, 13 dk. önce

Atandığın kadroya göre değişir. Daha net sormuş olsan cevaplayabilirdik. Örnek vereyim. Genel idare hizmetlerine atandın diyelim (yurt yönetim memuru, infaz koruma memuru, düz memurluk vs.) Daha sonra aynı puan ile öğrenim gördüğün bölümle ilgili bir kadroya atanırsan ( ör sosyoloji mezunusun sözleşmeli sosyolog alımına, hemşirelik mezunusun sözleşmeli hemşirelik alımına vs) geçiş yapabilirsin. Ama yeniden bir gih kadrosuna atanamazsın. (Ör katiplikten düz memurluğa)

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