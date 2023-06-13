Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 22:30
Batıdan doğuya ilişkiler ne zaman kesilir

Arkadaşlar merhaba yazı ne zaman gelir yada hangi tarihte ilişik kesilir şarka gideceğiz evi tutacağız ona göre


Deli-Kurt2017
Şef
13 Haziran 2023 22:43

Geçen seneye göre olursa 15 haziran 15 temmuz arası. İstanbul 2 grup şeklinde yapmıştı. Tarihlerini bilmiyorum. Bu senede hemen hemen aynı olur.


Corking
Aday Memur
13 Haziran 2023 22:57
Doğu-Batı kaç olur?
Deli-Kurt2017, Dün

Geçen seneye göre olursa 15 haziran 15 temmuz arası. İstanbul 2 grup şeklinde yapmıştı. Tarihlerini bilmiyorum. Bu senede hemen hemen aynı olur.


gediz123
Aday Memur
14 Haziran 2023 12:04
Arkadaşlar ilişik kesme tarihleri hakkında bilgisi olan var mı ? Ne zaman ilişik kesebileceğiz?
Toplam 3 mesaj

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