Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2023 22:31
Disiplin cezası nedeniyle kadro ihdası yapılmaması

Merhaba arkadaşlar

2018 yılındaki bir dosyadan ötürü kınama cezası aldım. İptali için açmış olduğum davam hala devam etmektedir. Bu süreçte ödemeye esas derece kademem 3/3 olmasına rağmen kadrom 4 tür. Emsallerime hatta benden az kıdemli personele 3. Derece kadro verilmesine rağmen bana verilmiyor. Gerekçe olarak kınama cezam olduğu idarenin bu şekilde takdiri olduğu söyleniyor. İdare mevzuatta bir karşılığı olmamasına rağmen resmî ve gayriresmi cezalandırmaya devam ediyor. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar fikir verebilir mi?


rdemir126.rd
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 14:25

Kınama cezası ile alakası olduğunu düşünmüyorum. Dediğin durum bende de var ama cezalar ile alkalaı bir durum değil. Personel şube deki arkadaşlar konuya daha hakim.

Hani kendi açımdan söylüyorum çok da umursanacak bir şey değil. Derece bazı aşamalarda bir miktar maaş a etki ediyor gerçi ama zaten meslek hayatımız boyunca o kıdem e zaten düşeceğimizden dolayı umursamayan gerek yok


hakan614
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:51

3. Kadroyu yeşil pasaport alabilmek için istiyorum yoksa maddi olarak bir kaybım yok zaten. Personel Genel Müdürlüğü ile görüştüm takdirlerinin bu yönde olduğu bilgisini kendileri söylediler.

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