Disiplin cezası nedeniyle kadro ihdası yapılmaması

Kınama cezası ile alakası olduğunu düşünmüyorum. Dediğin durum bende de var ama cezalar ile alkalaı bir durum değil. Personel şube deki arkadaşlar konuya daha hakim.

Hani kendi açımdan söylüyorum çok da umursanacak bir şey değil. Derece bazı aşamalarda bir miktar maaş a etki ediyor gerçi ama zaten meslek hayatımız boyunca o kıdem e zaten düşeceğimizden dolayı umursamayan gerek yok