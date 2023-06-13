Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 22:32
Memurlar.net editörleri

Şuana kadar

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ açıklanmadı &#10060;

İL DIŞI TAYİN TAKVİMİ açıklanmadı &#10060;

İL İÇİ TAKVİMİ açıklanmadı &#10060;

Ve memurlar.net bu konuları haber yapıp mağduriyetimizi dile getirmiyor.

Kendilerinden rica ediyorum artık sesimizi duyurun.


Ahmet Kaleli
Şef
13 Haziran 2023 22:38

takvimlerin açıklanmaması ya da tayinlerin bu kadar geç yapılması çok rahatsız edici

yaz tatili zehir oluyor beklemekten, mayıs'ta duyuru haziran'da tayine geri dönülmesi lazım


M.Krkç
Aday Memur
14 Haziran 2023 00:32

Aynen hocam katılıyorum size.

Editörler de biraz bize yardım etse çok güzel olacak.

Neden üye olduk ki gündemi takip etmek ya da bir sorunla karşılaştığımızda gündem oluşturup sesimizi duyurmak.

Ahmet Kaleli, Dün

takvimlerin açıklanmaması ya da tayinlerin bu kadar geç yapılması çok rahatsız edici

yaz tatili zehir oluyor beklemekten, mayıs'ta duyuru haziran'da tayine geri dönülmesi lazım

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