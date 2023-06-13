Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 22:52
Rapor ve görev süresi

Uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı olan bir öğretmen tedavi süresince rapor aldıysa bu rapor aldığı süre görev süresinden sayılıyor mu sayılmıyor mu bilen birisi söyleyebilir mi


Yamyamav
Memur
14 Haziran 2023 00:45

Sayılıyor diye biliyorum. Askerlik ve aylıksız izinde sayılmaz. Çünkü bu sürede maaşını alıyor zaten


1Muallimbey
Aday Memur
14 Haziran 2023 00:58
7 günden sonra maaş kesintisi olur , sayılmaz diye biliyorum.. bundan dolayı uzmanlığı kaçıran vardı forumda okumuştum
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