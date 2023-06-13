Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Haziran 2023 22:53
İşçi maaşı

senden üstün vasfı olmayan birinin senden daha fazla maaşı kamuda alması insanın zoruna gidiyor küçümsemiyorum insanların eğitim seviyesini ama olması gereken herkes eğitimiyle orantılı maaş alması yada yaptığı işin niteliğiyle maaş alması işçi amirinden daha fazla maaş alıyor inşallah düzeltilir bu durum. bunu yazmamdaki amaç işçiler daha az alsın demek istemiyorum hemşire doktordan fazla maaş alsa nasıl karşılarsınız, yada polis validen bir nevi böyle bir adaletsizlik var burada bizler bu durumları dillendirmezsek asgari ücret karşısında eriyen maaşlarımız gibi burda da aynı şeyler olması muhtemeldir. aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleme...


dock
Aday Memur
14 Haziran 2023 08:56

ne yazık ki her kurumda bu şekilde memurlar işçilerin gerisinde kaldı.

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