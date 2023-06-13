Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 23:30
Bursa personel şube
Geçen yıl Bursa atama ilçelerini geç mi açıkladı? Hatırlayan var mı?

HedefKPSS2024
Aday Memur
14 Haziran 2023 02:22
Yerler açıklandıktan 1 hafta sonra diye hatırlıyorum.
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