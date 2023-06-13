Temmuz zammı gelmeden gitti

Gardını ona göre alınız malumunuz enflasyon var her bir ürüne 3 yada 4 defa zam geliyor. Emin ol sabah ile akşamki fiyat aynı değil. Bunlarda bize bir tecrübe oluyo işte. Enflasyon gerçeği var

Gardını ona göre alınız malumunuz enflasyon var her bir ürüne 3 yada 4 defa zam geliyor. Emin ol sabah ile akşamki fiyat aynı değil. Bunlarda bize bir tecrübe oluyo işte. Enflasyon gerçeği var