Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 23:44
Temmuz zammı gelmeden gitti

En düşük 22 bin diğerleri de o oranda artacak denildi ama daha yapılmadan piyasa tekrar uçmuş durumda.Altin dolar uçtu gitti nasıl olacak bu iş


devilmay461
Şef
14 Haziran 2023 05:48

sürünmeye devam arkadaşım refaha hiç ermedi ki bu millet bildim bileli


zorta
Aday Memur
14 Haziran 2023 08:44

Beklenen oranda zam gelmezse ne olacak onu hesap edin birde.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
14 Haziran 2023 08:47
Gardını ona göre alınız malumunuz enflasyon var her bir ürüne 3 yada 4 defa zam geliyor. Emin ol sabah ile akşamki fiyat aynı değil. Bunlarda bize bir tecrübe oluyo işte. Enflasyon gerçeği var

zorta
Aday Memur
14 Haziran 2023 08:54

Temmuzda standart harici zam gelmeme ihtimalide var galiba ekime kalabilirmiş


masterrrrr
Aday Memur
14 Haziran 2023 08:58

Oyle birsey yok, bayramdan once calisma yapilacak memur maaslari icin

zorta, Bugün

Temmuzda standart harici zam gelmeme ihtimalide var galiba ekime kalabilirmiş


sergeyeviç
Aday Memur
14 Haziran 2023 09:31

beklenen oranda zam alsan ne olacak ..bir güvenlikci bile polistenfazla alır olmuş.sözün bittiği yerdeyiz.

zorta, Bugün

Beklenen oranda zam gelmezse ne olacak onu hesap edin birde.


Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
14 Haziran 2023 10:01
Maaşa zam gelse ne şimdiden herşeyin fiyatı arttı yine

BossReserve
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:22

Herkese aynı oranda zam gelecek diye bir şey söylenmedi. Ssdece en düşük memur maaşı artacak, diğerleri normal zam ve refah payı. Maaş için 30 bin civarlarında uçuyor bizim millet, çok beklentiye girmişler. Bunun yıkımı da aynı oranda olur. Önümüzdeki ayın bakiyesinden yemiyorsak çok büyük başarı olacak. Allah hepimizin yardımcısı olsun


casser1a
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 11:29
22bin kısmı şimdi değil eylüle bile yetişmeyebilir gardınızı alın siz. Daha 28.dönemin ilk kanun teklifi bu 22bin TL olacakmış. Bunlar teklif edecekte kabul edecekte bizim maaşlara yansıması öbür yılı bile bulabilir. Buna göre hesap kitap yapın

Yaşşşş
Memur
14 Haziran 2023 11:30
Herşeyin fiyatı artıyor bunda herkesin suçu var bizim de suçumuz var biraz da aç gözlü olmamız buna kaynaklı adam 10 gün önce aldığını arabayı bugün üstüne 60 bin koyup satmaya çalışıyor kiralar aynı şekilde bizler şimdi müslüman bir ülkede mi yaşıyoruz bu mu bizim Müslümanlığımız Bir araba naısl her hafta üstüne 50 60 bin zamlanıyor bunun önüne geçmek imkansız gibi bişey oldu artık allah sonumuzu hayır etsin

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 12:11
Kiralar 10-15 bin olmuş aldığım maaş 18600 Allahtan kira ödemiyorum:)

zorta
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:12

memurlar netin kendi yaptığı haberden alıntı.

"Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak."

yani boşa ümitlenmeyin memur zammı temmuzda yok.


deryademir2000a
14 Haziran 2023 15:14

yani boşa ümitlenmeyin

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