Zabıt katipliği sözlü mülakat hakkında soru

Merhaba öncelikle Zabıt Katipliği için okumakta olduğun bölümünü asla bırakma mülakatı geçip kazansan dahi okumaya devam et hele bölümün güzel bir bölümse aklından dahi geçirme kardeşim. Ayrıca senin okuyor olman veya okumanın verimsiz olacağını düşünmeleri felan bunlar hikaye ben gram umurlarında olacağını sanmıyorum. Maalesef referansla alakalı olduğunu dusunuyorum tabi bu benim sahsi fikrim cunku meslekte karsilastigim ve izlenimlerim bana bunu dusundurdu. Ayrıca zabıt katipliği zor ve kamunun belkide en problemli mesleklerinden biridir umudunu ve şevkini kırmak istemem ama kuruma başlayanlarin cogu ilk sene hatta ilk 2 aydan itibaren atamasi yuksek olan baska mesleklere yoneliyor ve tekrar kpss calismaua baslayanlar oluyor yani benim gorusum bu yonde 4 sene zabit katipligi yaptim gencligimin en guzel yillari adliyede gitti maalesef arkadaslarim universitede okurken ben adliyede nobet savci ifade vs ugrasiyordum. Uzun lafin kisasi okulunu birakma :(