Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2023 00:20
Zabıt katipliği sözlü mülakat hakkında soru

Herkese iyi akşamlar. Sözlü mülakata gireceğim zabıt katipliği için. Üniversite öğrenimi görüyorum 2. sınıfım bölümüm 4 yıllık. Atanırsam devam etmemeyi düşünüyorum. Komisyona bunu doğru bir şekilde söylemem gerek mi ? 4 yıllık okulunu bırakan bizi de bırakır diye düşünürler mi ? Öğrenimime devam edeceğim desem de iş hayatında verimli olamaz diyip negatif düşerler mi ? Ne söylemem gerekiyor bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz ?


Memurrrr23
Aday Memur
14 Haziran 2023 01:15

Merhaba öncelikle Zabıt Katipliği için okumakta olduğun bölümünü asla bırakma mülakatı geçip kazansan dahi okumaya devam et hele bölümün güzel bir bölümse aklından dahi geçirme kardeşim. Ayrıca senin okuyor olman veya okumanın verimsiz olacağını düşünmeleri felan bunlar hikaye ben gram umurlarında olacağını sanmıyorum. Maalesef referansla alakalı olduğunu dusunuyorum tabi bu benim sahsi fikrim cunku meslekte karsilastigim ve izlenimlerim bana bunu dusundurdu. Ayrıca zabıt katipliği zor ve kamunun belkide en problemli mesleklerinden biridir umudunu ve şevkini kırmak istemem ama kuruma başlayanlarin cogu ilk sene hatta ilk 2 aydan itibaren atamasi yuksek olan baska mesleklere yoneliyor ve tekrar kpss calismaua baslayanlar oluyor yani benim gorusum bu yonde 4 sene zabit katipligi yaptim gencligimin en guzel yillari adliyede gitti maalesef arkadaslarim universitede okurken ben adliyede nobet savci ifade vs ugrasiyordum. Uzun lafin kisasi okulunu birakma :(


Memurrrr23
Aday Memur
14 Haziran 2023 01:21

Ayrıca forumda Zabit Katibi olup daha once baslik acan arkadaslarin yazilarini okumani tavsiye ederim son ekleyecegim maas durumu olur standart diger kamu kurumlarinda 8 5 calisan memurlarla asagi yukari ayni maasi alirsin ve onlardan kat ve kat daha fazla calisir zorluk gorursun riskli islerle ugrasirsin ama ne yazik ki deger gormezsin bu meslek acisindan benim izlenimlerim bu bunlari dusun tart ona gore karar ver ve bulundugun ildeki adliyeye gidip orada bulunan aktif gorevdeki zabit katipleri ile gorusmeni tavsiye ediyorum hemen atlama biraz arastir bence

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