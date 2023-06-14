Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


14 Haziran 2023 00:39
Tiklagelsin'de indirim var

Dışardan yemek söylemek ekonomik olarak da güç istiyor. Ben de çözümü tiklagelsin ile buldum. Bu hafta mesela kampanya var 2 tane Beef?n Cheddar patates kola 160 lira. Haftaya bakalım neyde kampanya olacak

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