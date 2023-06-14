İstanbul-Elazığ Ortak Nakliye

İstanbul dan Elazığ ve Erganiye iki ayrı ev olmak üzere nakliye ayarladık üçüncü kişiyi arıyoruz 1+1 veya 2+1 eşya olacak şekilde 3. Kişiyi arıyoruz İstanbul dan Elazığ ya da Diyarbakır tayin olanlara duyurulur

İstanbul dan Elazığ ve Erganiye iki ayrı ev olmak üzere nakliye ayarladık üçüncü kişiyi arıyoruz 1+1 veya 2+1 eşya olacak şekilde 3. Kişiyi arıyoruz İstanbul dan Elazığ ya da Diyarbakır tayin olanlara duyurulur