KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 03:10
Genel sağlık diş

Arkadaşlar iyi günler 5'den fazla diş eksiğim var parkuru geçersem direkt tedaviye başlamayı düşünüyorum. Tedavi genel sağlığa kadar bitmez ise genel sağlıkta direkt elenir miyim yoksa tedavi sürecinde olduğum için geçer miyim ?


Baypar
Şef
14 Haziran 2023 09:04

Ön dişte eksik varsa ön sağlıkta olumsuz veriliyor.

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