Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 03:40
2023 Genel atamada istemediği halde ipka gelenler
Arkadaşlar Merhaba. Doğu ilinde çalışıyorum. Aralık ayında öğretmen olan eşimin ilçeden merkeze mazeret tayinini beklediğimiz için ipka talep ettik. Daha sonra tayin gerçekleşmeyince ipkayı bozmak için dilekçe verdik. Tercihleri yaparken ipka istemiyorum dedik. Buna rağmen tercih İPKA ile sonuçlandı. Seneye de eşim merkeze gelemeyecek büyük ihtimalle. İstemediği halde ipka gelen var mıdır. Bir bilgisi var mı bunun neden olduğundan. Teşekkürler şimdiden


Ankaralımemur41
Aday Memur
14 Haziran 2023 08:39
Birimin bırakmamış kardeş.Atama kısmında yazar pbs de.İl birim yada merkez birim talebi diye.Bak hangisi ise seni tutan ankara yada çalıltığın yer olmuştur
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