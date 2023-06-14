Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 04:43
98/B den elenir miyim? Psikiyatri geçmişinden dolayı

Merhabalar, 1 yıllık polis memuruyum geçmişte bir psikiyatri rahatsızlığım mevcut yaygın anksiyete bozukluğu tanısı şeklinde girildi ve 2 yılı geçtiği için mesleğe girişte bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak meslekteyken psikiyatrik rahatsızlık yaşayarak tekrar muayeye oldum ve majör depresyon tanısı ile D dilimi aldığımı varsayarak gih memurluğuna geçiş talep etmem durumunda. Dmk 98/b maddesi kapsamında ihraç edilir miyim acaba? Verilen tanı meslekten önceki tanı ile aynı değil ancak bölüm aynı. Şimdiden teşekkürler.

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