Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 07:37
Eriyen Maaşlar

Yeni atandık 5 aydır çalışıyoruz. Maaşlar dolar bazında 160 dolar düştü. (160x23,65&#8378;) 2. vergi diliminden dolayıda TL olarakta 250&#8378; eksik, eriyen maaşları yükseltince maaş artmıyor maalesef sadece eriyen kısmın yeri dolduruluyor.


EdgeCrusher
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:10

ben memuriyete ilk başladığımda maaşım 2450 dolar civarıydı (2009 haziran). şuan 1230 dolar civarı.

sadece dolar değil diğer kurlar, değerli madenler, emtia fiyatları vs ne ile hesaplarsanız hesaplayın maaşlar erimiştir. aksini iddia etmek ya cahilliktir ya da tarafgirliktir.

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