Tayin vermiyorlar

Herkese merhaba Eşim tarım bakanlığında sözleşmeli Tekiner geçtiğimiz Mayıs ayında kadroya geçti ben de başka bir ilde kadrolu tekniklerim tayin istedik 4 yılını doldurmadığı için tayin alamazsın ancak ben isteyip yanına gidebilir mişim aynı durumda da olup da izlediğiniz başka bir yol var mi

Herkese merhaba Eşim tarım bakanlığında sözleşmeli Tekiner geçtiğimiz Mayıs ayında kadroya geçti ben de başka bir ilde kadrolu tekniklerim tayin istedik 4 yılını doldurmadığı için tayin alamazsın ancak ben isteyip yanına gidebilir mişim aynı durumda da olup da izlediğiniz başka bir yol var mi