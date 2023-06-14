Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2023 08:06
Tayin vermiyorlar
Herkese merhaba Eşim tarım bakanlığında sözleşmeli Tekiner geçtiğimiz Mayıs ayında kadroya geçti ben de başka bir ilde kadrolu tekniklerim tayin istedik 4 yılını doldurmadığı için tayin alamazsın ancak ben isteyip yanına gidebilir mişim aynı durumda da olup da izlediğiniz başka bir yol var mi

SrknBgr
Şef
14 Haziran 2023 10:10
Eşiniz kaç yıldır çalışıyor ?

cht13
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:05
3 yıl
SrknBgr, Bugün
Eşiniz kaç yıldır çalışıyor ?

Hannibal Barca
Memur
14 Haziran 2023 11:34
Evet 4 yıl dolmadan tayin olmuyor.

cht13
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:47
28 Kasım'dan önce atandı eşim bu tarihten önce atananlar için geçerli değil diye biliyordum
Hannibal Barca, 11 saat önce
Evet 4 yıl dolmadan tayin olmuyor.
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