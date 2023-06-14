Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 08:10
Taban teşvik ödemesi
Yeni atandım bordroda taban teşvik ödemesi yazmıyor, maaştan ayrı mı yatıyor acaba yoksa hiç mi yatmayacak

Nagihan yılmaz
Memur
14 Haziran 2023 08:59
Maaşla birlikte taban yatar.Döner yani teşvikte ayın sonuna doğru yatar.Sanırım yeni başladınız.Taban ve teşvik ilk ayın tam yatmaz,eksik yatar.Bir önceki ayda ne kadar günlük maaşınız varsa o yatacak.
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