Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 08:48
Eşi Kitte Çalışıp Tayini Reddedilmesi

Merhaba Arkadaşlar 5 senedir bir kit kurumunda 399 a tabi mühendis olarak çalışıyorum eşim 1 buçuk yıldır hemşire nisanda kadroya geçti tayin dilekçesindeki red sebebi benim kadrolu olmamammış bu durumda olup çözüme ulaşan var mı teşekkürler


lantisim
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:29

gncl...


emre4170
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:54

Aynı durumu bende yaşadım. 2 kere eş durumu için red verdiler. Kit kurumunda çalıştığımız için "kadrolu" statüde değiliz. Bu sebeple eşiniz 3 yılını doldurmadığı için "eşi kadrolu memur olarak çalışmalı" şartını sağlayamıyoruz. 3 yılı doldurunca eş durumundaki şart "eşi kamu personeli olarak çalışmalı" şartını sağlıyoruz. Özetle 3 yıl dolmadıkça eş durumu mazeretinde şart olarak kadrolu ibaresi yer alırken 3 yıl dolduktan sonra kamu personeli şartına dönüşüyor. Maalesef bir çözümü yok


makınemuh35
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:10

bunla ilgili yönetmelik yada kanun maddesi var mı


emre4170
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:25

Eşiniz büyük ihtimalle 45/A ya göre atanmıştır.

663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle yer değişikliği kurası ilan metninde yazıyor.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çalışma barışı bozuldu selam sabah kesildi.2023/5 ckys yeni düşmeler baslamisDerece kademeBirim değişikliğiTıbbi sekreterin görev tanımı dışında çalıştırılmasıTıbbi sekreter görev tanımı Hastane de çalışıp Şu an mutlu olan tek bir kesim var İşçilerTds görevi değişimiKadrolu Hemşire-Polis Eş Durumu İçin Gerekli BelgelerEş durumu tayini

Sözlük

ulaşgkc 11 Kaplan 1 hellblade 1 dünyanın en yoksul ülkesi 3 dertli 1 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 agave 1 kırkını geçtiği halde evlenmeyen erkek 5 jose mujica 1 en kristalli isem en şık benim abiyesi 2

Son Haberler

Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildiFed merakla beklenen faiz kararını açıkladıKKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldıVan Kalesi'nin surlarından düşerek yaralanan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldıKırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı bazı yollarda göçük oluştu

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor