Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 09:46
Tercih dışı grlen var mi ??!!
Bakan bey %85 ilk iki tercihine gitti diye açıklama yaptı, fakat ben ve benim gibi birçok arkadaşım tercih dışı geldi, gelen var mi ?

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