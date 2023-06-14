Tercih dışı grlen var mi ??!!

Bakan bey %85 ilk iki tercihine gitti diye açıklama yaptı, fakat ben ve benim gibi birçok arkadaşım tercih dışı geldi, gelen var mi ?

Bakan bey %85 ilk iki tercihine gitti diye açıklama yaptı, fakat ben ve benim gibi birçok arkadaşım tercih dışı geldi, gelen var mi ?