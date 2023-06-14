Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 10:01
zorla verilen yks görevi

merhaba arkadaşlar uzun zamandır sınav görevi almıyorum tam okul bittiği günün ertesi ösym zorunlu görev verdi iptal seçeneği yok direk okula yazı geldi .ben görev almak istemiyorum daha önce yine bir durum lmuş sanırım nasıl bir yol izleniyor direk okulumu dilekçe versem bi kıymeti olur mu


ögretme48
Aday Memur
14 Haziran 2023 10:16

Nerde görev yapıyorsunuz Hocam ?


sadrainman
Müsteşar
14 Haziran 2023 10:17

adana hocam

ögretme48, 12 saat önce

Nerde görev yapıyorsunuz Hocam ?


ögretme48
Aday Memur
14 Haziran 2023 10:24

Hocam Adana osym bürosunu arayıp durumu izah edin. Büyük ihtimal mail adresi verecekler. Vermezlerse sen iste. Okul idaresine dilekçe yazar gibi mail olarak dilekcene tarafıma verilen resen görevi şu şu nedenlerden dolayı yerine getiremeyeceğimden dolayı Resen verilen görevin iptal edilmesini istiyorum. Gereğini arz ederim şeklinde gönderin. Genelde gün içinde iptal ediyorlar. Daha önceden 2 sınavda iptal ettirdim. Fakat sistemden kontrol edin aynı sınav için görev iptal edilip havuzdan tekrar resen görev çıkabiliyor. Ben 1 günde 4 defa yazmıştım dilekçeyi


ögretme48
Aday Memur
14 Haziran 2023 10:28

Ben istanbulda görev yapıyorum. Adana Ösym bürosu bu konuda size bilgilendirme yapar


sadrainman
Müsteşar
14 Haziran 2023 10:28

teşekkür ederim hocam telefonla ulaşamıyoruz bilerek yapıyorlar bakalım sendika ile görüşmek çözüm olacak mı

ögretme48, 12 saat önce

Hocam Adana osym bürosunu arayıp durumu izah edin. Büyük ihtimal mail adresi verecekler. Vermezlerse sen iste. Okul idaresine dilekçe yazar gibi mail olarak dilekcene tarafıma verilen resen görevi şu şu nedenlerden dolayı yerine getiremeyeceğimden dolayı Resen verilen görevin iptal edilmesini istiyorum. Gereğini arz ederim şeklinde gönderin. Genelde gün içinde iptal ediyorlar. Daha önceden 2 sınavda iptal ettirdim. Fakat sistemden kontrol edin aynı sınav için görev iptal edilip havuzdan tekrar resen görev çıkabiliyor. Ben 1 günde 4 defa yazmıştım dilekçeyi


melcea
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 11:19

Uc kurus verecek, kendi personelinden arta kalanlari ogretmene dagitacak, araba anahtarimi bile almayacak, ben de gorev alacagim. Cok beklersin Osym. Direkt gitmem sinava.En fazla sinav gorevi almama cezasi gelir. Cok da umrumda olmaz. Ben hic gorev istemedigim icin sistemden direkt ismimi sildirdim. Yillardir kafam rahat. Ben boyle nahoslukla ugrasamam derseniz, gidin Cuma ders saatinden sonra aile hekiminden rapor alin.


sadrainman
Müsteşar
14 Haziran 2023 11:25

maalesef ben de hiç görev almadığımdan vermezler diyordum deprem bölgesi olduğu için ücretsiz bu yıl ve herkes giriyor okula direk tüm öğretmenleri görevli yazdılar görev okul aracılığı ile verildi maalesef fax çekip dilekçe yazacağım sadece bakalım ne olacak

melcea, 11 saat önce

Uc kurus verecek, kendi personelinden arta kalanlari ogretmene dagitacak, araba anahtarimi bile almayacak, ben de gorev alacagim. Cok beklersin Osym. Direkt gitmem sinava.En fazla sinav gorevi almama cezasi gelir. Cok da umrumda olmaz. Ben hic gorev istemedigim icin sistemden direkt ismimi sildirdim. Yillardir kafam rahat. Ben boyle nahoslukla ugrasamam derseniz, gidin Cuma ders saatinden sonra aile hekiminden rapor alin.


yldzhmt
Şef
14 Haziran 2023 12:17

Bizim ilde 900 tane gorevli ihtiyaci olmus. Valililikteki, adliyedeki memurlara bile gorev vermisler. Sinav ucreti cok dusuk


sadrainman
Müsteşar
14 Haziran 2023 16:05

aynen hocam ücret çok komik başkanlığı kendi istediklerine veriyorlar daha nice haklsızlıklar...az önce ösym bürosuna gidip iptal ettirdim

yldzhmt, 10 saat önce

Bizim ilde 900 tane gorevli ihtiyaci olmus. Valililikteki, adliyedeki memurlara bile gorev vermisler. Sinav ucreti cok dusuk


Ulubahtlı07
Memur
14 Haziran 2023 16:08
Sınav görevini onaylamazsak ne olur. Bir yaptırımı var mı onaylamadıktan sonra.
sadrainman, 6 saat önce

aynen hocam ücret çok komik başkanlığı kendi istediklerine veriyorlar daha nice haklsızlıklar...az önce ösym bürosuna gidip iptal ettirdim


sadrainman
Müsteşar
14 Haziran 2023 16:14

resen verilen görevde onay butonu yok direk onaylı gözükyor

Ulubahtlı07, 6 saat önce
Sınav görevini onaylamazsak ne olur. Bir yaptırımı var mı onaylamadıktan sonra.
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