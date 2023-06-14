Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 10:15
Büro işçileri asli görevlerine gönderilsin büromda 30 bin alan işçi istemiyorum sinirleniyorum.

Paspas mı yapar temizlik mi yapar madem işçi gitsin o işlerini yapsın 20 senelik memur 14750 TL. alıp bütün sorumluluk üzerinde iken 30 bin maaşla ilkokul mezunu hiç bir sorumluluğu kabul etmeyen büro işçisi istemiyorum yanımda çalışmasın mümkünse gitsin paspas yapsın madem işçiymiş . yazık değil mi madenlerde karayollarında zor işlerde çalışan işçiler işçi böyle olur işte büroda işçinin işi ne

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