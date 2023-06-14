Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 10:26
LGS Sınav Görevli ücreti

LGS Sınav görevli ücreti ne zaman yatabilir? arkadaşlar.


sipsa26
Şef
14 Haziran 2023 10:28

Ekders lerle birlikte yapılır


tekgöz
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 11:17

Sınav olduktan 1-2 hafta içerisinde diyorlardı. Senin dediğine göre Temmuz başı. Niye bu kadar bekletirler anlamıyorum.

sipsa26, 12 saat önce

Ekders lerle birlikte yapılır


yldzhmt
Şef
14 Haziran 2023 12:14

Hocam milli egitimin sinavlarinda ucretler ekdersle birlikte hesaplanir ve ekders yattiginda yatar.


alparslan...
Genel Müdür
14 Haziran 2023 12:15

Çok önceki yıllarda bu ücret sınav görev ücreti olarak bağımız ödeniyordu. Son 4-5 yıldır ek ders modülünden, ek dersler ile birlikte "diğer ödemeler" başlığı altında ödeniyor. Dolayısıyla ek ders sitemi açılmadan, farklı bir yolla ödenmesi imkansız. Farklı bir şey söyleyen arkadaşlar hala eski sistemi bilenlerdir.

tekgöz, 11 saat önce

Sınav olduktan 1-2 hafta içerisinde diyorlardı. Senin dediğine göre Temmuz başı. Niye bu kadar bekletirler anlamıyorum.


tekgöz
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 14:25

Hocam anladım ama benim ekdersim yok. Öğretmen değilim. Eğitim - Öğretim sınıfı dışı memurum ve kurye olarak görev yaptım. Onun için merak ettim.

yldzhmt, 10 saat önce

Hocam milli egitimin sinavlarinda ucretler ekdersle birlikte hesaplanir ve ekders yattiginda yatar.


tekgöz
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 14:26

Anladım hocam. Bana öyle demişlerdi. Öğretmen olmadığım için ekdersim yok. Kurye olarak görev yaptım. Onun için merak etmiştim. Sağolun.

alparslan..., 10 saat önce

Çok önceki yıllarda bu ücret sınav görev ücreti olarak bağımız ödeniyordu. Son 4-5 yıldır ek ders modülünden, ek dersler ile birlikte "diğer ödemeler" başlığı altında ödeniyor. Dolayısıyla ek ders sitemi açılmadan, farklı bir yolla ödenmesi imkansız. Farklı bir şey söyleyen arkadaşlar hala eski sistemi bilenlerdir.


alparslan...
Genel Müdür
14 Haziran 2023 15:59

Kurye olarak görev yaptıysanız MEBBİS üzerinden "Merkezi Sınav Ücret Modülü" üzerinden görev girişleri yapılarak ödenecek. Sınav sonrası girişler yapılmıştır zaten. Yakın zamanda IBAN üzerinden ödeme tamamlanır. Benim söylediğim sistem bina sınav komisyonu ve salon görevlileri içindir. İyi günler

tekgöz, 8 saat önce

Anladım hocam. Bana öyle demişlerdi. Öğretmen olmadığım için ekdersim yok. Kurye olarak görev yaptım. Onun için merak etmiştim. Sağolun.


ahmetcanyildirim93
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:27

MEBBİS üzerinden ödenecek

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