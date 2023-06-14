Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 10:32
İl Dışı Çanakkale Tercihi yapmayı düşünenler ?

Selamlar bu sene İl dışı tayininde Çanakkale'yi tercih edeceğim.

Çanakkale'yi tercih edecekler yada Çanakkale'de görev yapanlar var mıdır aramizda?


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
14 Haziran 2023 10:53
İl dışına Çanakkale merkezi açacaklarını düşünüyorsun : )))

karzer
Şef
14 Haziran 2023 11:07

merkezi açmasalarda olur :)

crabnet355, 11 saat önce
İl dışına Çanakkale merkezi açacaklarını düşünüyorsun : )))

caca10
Şef
14 Haziran 2023 14:29

Hocam ben tayinim çanakkaleye çıktı. Eşim öğretmen dolayısıyla tayin isteyecek. Ancak öğretmenlerle


caca10
Şef
14 Haziran 2023 14:30

Çok fazla öğretmen varmış iş biraz zor yani


polatkarde
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:18

Kiralar 8 9 bin ona göre gelin


ggizemyildirim.9898
14 Haziran 2023 15:51

Çanakkale güzel ama sakin bir yer, sakinliği seviyorsan gel


zefur2015
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:04

Kira şuan 12 bin ile 20 bin arasi malesef


karzer
Şef
14 Haziran 2023 17:50

Bu sene eyt nedeniyle emekli olmak isteyen öğretmen sayısı biraz daha fazla olur diye umutluyum


popcorn007
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 17:59

kiralar şimdi her yerde öyle

zefur2015, 6 saat önce

Kira şuan 12 bin ile 20 bin arasi malesef

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