Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Haziran 2023 10:34
Kira kanun teklifi
Seçim sonrası kanun çıkarılacağı vaad edilmişti. Ses seda yok istanbul un ucuz ilçelerinde bile kiralar 15 20 bin civarı. Geçinmek zorlaştı. Kanun teklifi hakkında bilgi sahibi olan var mı?

eem2020
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:34
Memnun-Sen olduğu sürece hiçbir çıkar-fayda beklemeyin memur arkadaşlarım.

mengok
Şef
14 Haziran 2023 12:02
Memurların sıkıntısı yoktur .. gerek seçim sonuçları gerekse memur sen üye sayısı bunu çok net gösteriyor .. surunecegiz gerçekten surunecegiz .. ben hakkımı asla helal etmiyorum .. hakkımızı savunmayan sendikalara onlara üye olanlara ve bu düzene izin verip bu düzene onay verenlere asla ama asla hakkımı helal etmiyorum vallahi de billahi de hesabını soracağım ahirette Allah görüyor herşeyi

lastcheva
Aday Memur
14 Haziran 2023 12:25

Bu yardım verilse tam olarak ne olacak? 10-15 bin tl kira piyasası olan bir ortamda 10 bin lira mı olacak yardım. Olsa dahi uyanık ev sahipleri zaten kira yardımı aliyorlar deyip 10 bin olan evi 20 bin yapacak.


ArDıL_1905
Genel Müdür
14 Haziran 2023 12:38

Aklıma bir kaç yıl önce yaşanan bir olay geldi. Bir kaç yıl önce beyaz eşyadan ötv alınmayacağına yönelik bir karar alınmıştı(Yada ötv düşürülmüştü). Bu ötv indirimi gerçekleşmeden önce eve buzdolabı alacaktım fiyatı sordum biraz pahalı idi. Bende ötv nin alınmayacağı söylentisi olduğundan bekledim biraz ucuz olsun diye. Ötv alınmayacak yasası geçti tekrar gittim buzdolabını almaya. Fiyatını sorduğumda ötv yasası çıkmadan önceki fiyatından daha da fazla fiyat söyledi. Bende ötv çıktı ürünün daha da ucuzlaması gerekirken daha da pahalılaşmış dedim. Adam da bana bizde o yasayı bekliyorduk dedi!

Şimdi kira yardımı çıkmadan ev kirası diyelim 6000 TL ise kira yardımı 2000 TL olsun. sen o yasa çıktıktan sonra 6000 TL lik evi 10000 TL den aşağıya kiralayamazsın. Bu ülke bu şekil, elini nereye atsan plansız programsız bir şey, kurallara riayet eden yok, toplumu takan yok. Hep bencil, kendini düşünen bir ekonomik insan modeli var! Kapitalizm dersen değil, vahşi kapitalizm dersen o da değil! Değişik bir ekonomik model ve değişik bir kar anlayışı olan bir düzen. Allah sonumuzu hayır etsin


fakir.adam
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 14:28

15-20bin kira çokmu.


bunudagormedik
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 15:27

Kira çok değil mayış az

fakir.adam, 8 saat önce

15-20bin kira çokmu.

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