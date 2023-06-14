Kira kanun teklifi

Memurların sıkıntısı yoktur .. gerek seçim sonuçları gerekse memur sen üye sayısı bunu çok net gösteriyor .. surunecegiz gerçekten surunecegiz .. ben hakkımı asla helal etmiyorum .. hakkımızı savunmayan sendikalara onlara üye olanlara ve bu düzene izin verip bu düzene onay verenlere asla ama asla hakkımı helal etmiyorum vallahi de billahi de hesabını soracağım ahirette Allah görüyor herşeyi

Memurların sıkıntısı yoktur .. gerek seçim sonuçları gerekse memur sen üye sayısı bunu çok net gösteriyor .. surunecegiz gerçekten surunecegiz .. ben hakkımı asla helal etmiyorum .. hakkımızı savunmayan sendikalara onlara üye olanlara ve bu düzene izin verip bu düzene onay verenlere asla ama asla hakkımı helal etmiyorum vallahi de billahi de hesabını soracağım ahirette Allah görüyor herşeyi