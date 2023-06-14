KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 10:49
Hacettepe

Hacettepe hemşirelik online basvuruyla 220 kişi alacaktı, ilkinde 107 yedek çağırmış, sizce en son kaçıncı yedeğe kadar gelir?

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