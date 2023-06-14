Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 10:50
Hacettepe

Hacettepe hemşirelik online basvuruyla 220 kişi alacaktı, ilkinde 107 yedek çağırmış, sizce en son kaçıncı yedeğe kadar gelir?


darkkinght
Aday Memur
14 Haziran 2023 12:17

millet öylesine başvuruyo sonra gitmiyo yedek 500 e kadar bile gelir


Kusucar
Şef
14 Haziran 2023 13:55

Dediginiz gibi Uludağ üniversitesi de 900lerdeki yedeği bile çağırmış, ben 380lerdeyim hacettepede, çok kararsızım ya gelir mi ki cidden, hacettepe gelir mi diye düşünmekten helak oldum depremzedeyim, acil işe ihtiyacım var...

darkkinght, 10 saat önce

millet öylesine başvuruyo sonra gitmiyo yedek 500 e kadar bile gelir


darkkinght
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:59

gelir hocam gelir üniversiteyi arayın sorun belki bilgi verirler


Kusucar
Şef
14 Haziran 2023 19:20

Üniversite çok yavaş çalışıyor, her aramada duyuruları takip edin diyordu, inşaallah hocam çok sağolun

darkkinght, 6 saat önce

gelir hocam gelir üniversiteyi arayın sorun belki bilgi verirler

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