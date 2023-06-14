Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 10:55

mutemetlerin iş bilmezliği sorulan sorular yanıtsız
arkadaşlar nerdeyse herşeyimiz aynı olan tekniker arkadaşa 3169 doner sermaye katkı diye bir kalem yatmış bana 2821 yatmış. tek fark benim 2 çocugum var onun 1 ve ben lisans mezunuyum ama intibak daha yapılmadı. sebebini sorunca kem küm ediyorlar.

Bu ankete 11 saat 20 dakikada, 4 kişi oy kullandı

arkadaşlar nerdeyse herşeyimiz aynı olan tekniker arkadaşa 3169 doner sermaye katkı diye bir kalem yatmış bana 2821 yatmış. tek fark benim 2 çocugum var onun 1 ve ben lisans mezunuyum ama intibak daha yapılmadı. sebebini sorunca kem küm ediyorlar.

Maas Fakiri
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:06

İNTİBAKTAN MUTEMETİN SORUMLULUĞU YOK. Özlük birimi ile görüşün


Fturken
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 11:23

biliyorum sorun intibakın yapılmaması değil bu ucret farkı nereden geliyor tatmin edici bir cevap alamıyoruz

Maas Fakiri, 11 saat önce

İNTİBAKTAN MUTEMETİN SORUMLULUĞU YOK. Özlük birimi ile görüşün


Maas Fakiri
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:10

Tatmin edici bir cevap için iki kişinin de bütün bilgilerini bilmek gerek. çalıştığı birim, birimin risk derecesi. Kişilerin derecesi Ek puanı olup olmaması, sertifika durumu, birim sorumlusu olup olmaması, izin kullanıp kullanmadığı, anlayacağın tatmin edici cevabı almak basittir kabul edebilirsek. Saygılar


hasantgt
Memur
14 Haziran 2023 20:15

Sen yanlış biliyor ve eksik anlatıyor gibisin

Toplam 4 mesaj

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