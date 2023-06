17bin maaş alıyorum 2 ye 1 im. Temmuzda benim maaşım da mi 22 bine eşitlenecek?

Sizin maaşınız en düşük memur maaşı değil. En düşük memur maaşı 22.000 tl net olacak şekilde hesaplanacak. Ona yapılan seyyanen, zam, refah payı, enflasyon farkı her ne yapılacaksa tüm çalışan memurlara yapılacak. o da muhtemelen 5700 tl civarı seyyanen ve ilave olarak %25 zam+refah payı+enflasyon farkı vs olacak. yani sizin maaşınız 17.000 tl ise şu an, temmuz ayında 28.375 tl civarı olacak.