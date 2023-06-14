Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 10:57
17bin maaş alıyorum 2 ye 1 im. Temmuzda benim maaşım da mi 22 bine eşitlenecek?

12 bin alan da 17 bin alan da hatta 21.900 alan da 22 de evlenirse ki emeklilere öyle oldu o zaman seyreyleyelim cümbüşü.keşke liseden sonra bir fabrikaya girip çalişsaymisim.


majesteleri7
Şef
14 Haziran 2023 11:04

En düşük memur maaşı 22 bin olacak deyince ne anlıyorsanız o.


Ahmet Kaleli
Şef
14 Haziran 2023 11:13

26 alırsın


sadrainman
Müsteşar
14 Haziran 2023 11:16

29450 TL


Kardankadinim
Aday Memur
14 Haziran 2023 12:06

Neye göre hesapladiniz

sadrainman, 11 saat önce

29450 TL


sadrainman
Müsteşar
14 Haziran 2023 12:11

rte açıklamıştı .en düşük memur maaşını en düşük işçi maaşına eşitleyeceğiz sonra 22 bin yapacağız diye .yani önce en düşük memur maaşı 11500 civarı olan para 15 bin yapılacak sonra 22 bin .. 3500 tlleklenecek sonra %45 zam yapılacak

Kardankadinim, 10 saat önce

Neye göre hesapladiniz


yldzhmt
Şef
14 Haziran 2023 12:18

Emeklilerdeki o hatayi duzeltecekler. Memurlarda da benzer hatayi yapmazlar diye dusunuyorum


EdgeCrusher
Aday Memur
14 Haziran 2023 12:58

Sizin maaşınız en düşük memur maaşı değil. En düşük memur maaşı 22.000 tl net olacak şekilde hesaplanacak. Ona yapılan seyyanen, zam, refah payı, enflasyon farkı her ne yapılacaksa tüm çalışan memurlara yapılacak. o da muhtemelen 5700 tl civarı seyyanen ve ilave olarak %25 zam+refah payı+enflasyon farkı vs olacak. yani sizin maaşınız 17.000 tl ise şu an, temmuz ayında 28.375 tl civarı olacak.


EdgeCrusher
Aday Memur
14 Haziran 2023 12:59

Tabi bu tahmindir. Bakarsınız seyyanen demezler oran ile bunu sağlamaya çalışırlar o zaman hesap değişir.

EdgeCrusher, 9 saat önce

Sizin maaşınız en düşük memur maaşı değil. En düşük memur maaşı 22.000 tl net olacak şekilde hesaplanacak. Ona yapılan seyyanen, zam, refah payı, enflasyon farkı her ne yapılacaksa tüm çalışan memurlara yapılacak. o da muhtemelen 5700 tl civarı seyyanen ve ilave olarak %25 zam+refah payı+enflasyon farkı vs olacak. yani sizin maaşınız 17.000 tl ise şu an, temmuz ayında 28.375 tl civarı olacak.


mehmet230714
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:01

emeklilerde işçilerde nasıl eşitledilerse memurlarda da eşitlerler. herkesim maaşı 22 bin olacak


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
14 Haziran 2023 13:11
17 alan yaklaşık 28-29 alır diye düşünüyorum.

1Muallimbey
Aday Memur
14 Haziran 2023 14:27
Seninkini ellemeyeceklermis hocam aynı kalacakmis ...

Kardankadinim
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:11

Sanirim kendinden biliyorsun seninkini ellememisler dert olmuş

1Muallimbey, 8 saat önce
Seninkini ellemeyeceklermis hocam aynı kalacakmis ...

1Muallimbey
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:18
:) hocam sanırım ilkokul öğretmeni siniz .. meslek hastalığına yakalanmış siniz ... Sanane saman ye kendi diyen kendi olur demeniz gerek bu mesaja cevap olarak ;)))
Kardankadinim, 5 saat önce

Sanirim kendinden biliyorsun seninkini ellememisler dert olmuş


Kardankadinim
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:32

He he tamam senin dediğinden.

1Muallimbey, 5 saat önce
:) hocam sanırım ilkokul öğretmeni siniz .. meslek hastalığına yakalanmış siniz ... Sanane saman ye kendi diyen kendi olur demeniz gerek bu mesaja cevap olarak ;)))
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