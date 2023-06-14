Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 11:07
Es durumu
Cevaplanan oldu mu

biyonagi
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:22

Valla yok ;( ben normalde halk sağlığında çalışıyorum aynı ilde hastane de çalışanların sonuçlanmış


GaZel.2309
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:23
Evet beni aradılar tekrar güncel belge istediler gönderdim mail üzerinden girebilirim gönderirseniz dediler ama hala dönüş yok sistemde bir şey yok

biyonagi
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:25

Bana herhangi bir dönüşte yapı


biyonagi
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:26

Yapılmadı

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çalışma barışı bozuldu selam sabah kesildi.2023/5 ckys yeni düşmeler baslamisDerece kademeBirim değişikliğiTıbbi sekreterin görev tanımı dışında çalıştırılmasıTıbbi sekreter görev tanımı Hastane de çalışıp Şu an mutlu olan tek bir kesim var İşçilerTds görevi değişimiKadrolu Hemşire-Polis Eş Durumu İçin Gerekli BelgelerEş durumu tayini

Sözlük

kadınlar ne ister adlı soru 6 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 ulaşgkc 11 trt 2 1 sözlükte yalnız kalmak 2 idrardan gübre olur mu 3 Kaplan 1 trafik magandası 1 cep telefonu 2 maki 1

Son Haberler

Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildiFed merakla beklenen faiz kararını açıkladıKKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldıVan Kalesi'nin surlarından düşerek yaralanan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldıKırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı bazı yollarda göçük oluştu

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor