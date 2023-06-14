Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Haziran 2023 11:10
Kira yardımı hk.

Kira Yardımı gündemden düşmüş gibi, umarım unutulmaz.


oflurecep
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 11:11

O muhtemelen toplu sözleşme ile gelecek.


eem2020
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:28
200 yaparlarsa öp de başına koy. Çok umutlanıyorsunuz.

EMRE YALCİN
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 14:10

Çok önemli bu mevzu. En azından kiramızın %10 gibi bir kısmı verilir. Fazlası devlete yük olur istememek en doğru olanıdır. İyi forumlar...


fakir.adam
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 14:27

200 az paramı.

eem2020, 11 saat önce
200 yaparlarsa öp de başına koy. Çok umutlanıyorsunuz.

eem2020
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:08
Çocuğum her konunun altında trollük yapıyorsun seni sıkça görüyorum,, trolleyecek başka adam bul yoksa validenin kulaklarını fazlaca çınlatırım.
fakir.adam, 8 saat önce

200 az paramı.


eem2020
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:11
Ali Yalçın'la bir akrabalığın var mı? Neden sordun deme sakın (:
EMRE YALCİN, 8 saat önce

Çok önemli bu mevzu. En azından kiramızın %10 gibi bir kısmı verilir. Fazlası devlete yük olur istememek en doğru olanıdır. İyi forumlar...


deryademir2000a
14 Haziran 2023 15:12

Gündem sürekli değişiyor arada kaynatmaya çalışıyorlar


EMRE YALCİN
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 16:42

Keşke öyle önemli bir kişilik ile akrabalığım olsaydı.

eem2020, 7 saat önce
Ali Yalçın'la bir akrabalığın var mı? Neden sordun deme sakın (:

hancer_06
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 20:21
Ooo hdpkklida gelmis boşuna gevele bakalim.
EMRE YALCİN, 8 saat önce

Çok önemli bu mevzu. En azından kiramızın %10 gibi bir kısmı verilir. Fazlası devlete yük olur istememek en doğru olanıdır. İyi forumlar...

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