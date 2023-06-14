KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Haziran 2023 11:19
Kamu mühendis temmuz zammı

Arkadaşlar temmuzda kamu mühendis maaşı hakkında bilgisi olan var mı nasıl bir güncelleme olacak acaba. Teşekkür ederim


uzak.yol
14 Haziran 2023 14:09
Herkesin dilinde bir yuzde 45 var ama net bir şey yok. Net maaş 50k bulması lazım

mkarey10
Memur
14 Haziran 2023 14:19

ya neyin kafasını yaşıyorsunuz gerçekten? %45 alınsa 25 bin civarı yapıyor ki mühendis olup o kadar sorumluluk almaktansa 22 bin alıp memur olur herkes. Öte yandan 50 bin net maaş olması lazım derken yine hangi kafayı yaşıyorsunuz? Biraz gerçeklik çizgisinde yorum yapın lütfen. Ülke yönetiyorlar lunapark değil.

uzak.yol, 8 saat önce
Herkesin dilinde bir yuzde 45 var ama net bir şey yok. Net maaş 50k bulması lazım

elohabahmet
Aday Memur
14 Haziran 2023 14:37

peki 50 bin civarı alan meslek grunundaki arkadaşlarıma iyileştirmeler yapılrken de aynı düşüncedemiydiniz lunapark gibisinden ?

mkarey10, 8 saat önce

ya neyin kafasını yaşıyorsunuz gerçekten? %45 alınsa 25 bin civarı yapıyor ki mühendis olup o kadar sorumluluk almaktansa 22 bin alıp memur olur herkes. Öte yandan 50 bin net maaş olması lazım derken yine hangi kafayı yaşıyorsunuz? Biraz gerçeklik çizgisinde yorum yapın lütfen. Ülke yönetiyorlar lunapark değil.


elohabahmet
Aday Memur
14 Haziran 2023 14:40

neredeyse her meslek grubuna ( yeterli olmasa da ) iyi kötü iyileştirmeler düzenlemeler yapıldı, sadece biz kaldık , sıra bizde inşallah, bizlerde ülkenin ekonomik durumları içerisinde en iyi iyileştirmeleri alacaz inşallah

uzak.yol, 8 saat önce
Herkesin dilinde bir yuzde 45 var ama net bir şey yok. Net maaş 50k bulması lazım

mkarey10
Memur
14 Haziran 2023 15:58

aynı düşüncedeydim. Evet mühendis maaşlarının iyileştirilmesi elzem ancak uçuk kaçık 50 bin gibi rakamlar mantığa aykırı. Bunu belirtiyorum.

elohabahmet, 8 saat önce

peki 50 bin civarı alan meslek grunundaki arkadaşlarıma iyileştirmeler yapılrken de aynı düşüncedemiydiniz lunapark gibisinden ?


can kervanci
Aday Memur
14 Haziran 2023 17:02

en az 40000 olmalı bence de.


elohabahmet
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:25
Temmuz zammindan önce ama
can kervanci, 5 saat önce

en az 40000 olmalı bence de.


can kervanci
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:29
O biraz zor bence
elohabahmet, 4 saat önce
Temmuz zammindan önce ama

elohabahmet
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:36
Temmuz zammiyla 40 bin için mücadele verilmiyor, olur olmaz , olursa ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün olacak inşallah
can kervanci, 4 saat önce
O biraz zor bence
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