Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


14 Haziran 2023 11:34
benim kıza telefon alacağım tavsiye

Beyler merhaba benim kıza telefon alacağım daha önce casper dan telefon almadım fiyat olarak güncel piyasada bana mudaillerine göre uygun geldiği için almayı düşünüyorum. Kullanan arkadaşlar varsa veya bilgisi olan benimle de deneyimlerini paylaşırlarsa sevinirim.


superbery
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:46

ne casper ne başka markalar almayın alabilecekseniz xiaomi alın


aysenurkckdgl
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:06
Xiaomi almanizi tavsiye ederim. Esim ve ben 5 yildir kullaniyoruz hizinda bir eksilme olmadi, oyun vs oynadigi halde. Uygun fiyatli olanlari da var

mastermember
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:26

Bizde geçen anneme aldık abi diğer telefonlara göre fiyatı iyi bence günümüz standartlarını da karşı


mastermember
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:28

Bizde geçen anneme aldık abi diğer telefonlara göre fiyatı iyi bence günümüz standartlarını da karşılıyor kamerası falan güzel portre modunda fotoğraf çekildim başarılı. En önemlisi pil süresi iyi dayanıyor. casper via x30 plus almıştık.


deryademir2000a
14 Haziran 2023 15:10

Casper alma, çok dandik zırt pırt servise gider

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

benim kıza telefon alacağım tavsiyeTecno pova neo 2 bilgisi olan var mıŞu 5 laptoptan hangisini tavsiye edersiniz?

Sözlük

kadınlar ne ister adlı soru 6 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 ulaşgkc 11 trt 2 1 sözlükte yalnız kalmak 2 idrardan gübre olur mu 3 Kaplan 1 trafik magandası 1 cep telefonu 2 maki 1

Son Haberler

Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildiFed merakla beklenen faiz kararını açıkladıKKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldıVan Kalesi'nin surlarından düşerek yaralanan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldıKırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı bazı yollarda göçük oluştu

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor