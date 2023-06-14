Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2023 11:45
Cimer başvuruları guvenlik soruşturmasında incelenir mi

Merhaba arkadaşlar umarım doğru başlığa yaziyorumdur universitemin online olmasi ile ilgili bir istek basvurusu yapmıştım cimere sıradan bir cevap vermişlerdi kafama takılan şu memuriyete girerken yapılan güvenlik ve arşiv soruşturmalarında veya hakimlik savcilik avukatlık gibi mesleklere girerken bu cimer başvurularına bakıyorlar mı onemli ve kötü etkileyen bir faktor mu


armina45
Aday Memur
14 Haziran 2023 11:56

Güvenlik şubeden biriyle konuşmuştum. Sabıka kaydı,terörle ilisigine falan tek bakıyorlar


Epiphany00
14 Haziran 2023 12:08

Yani bakmazlar dimi cimer kayıtlarına

armina45, 10 saat önce

Güvenlik şubeden biriyle konuşmuştum. Sabıka kaydı,terörle ilisigine falan tek bakıyorlar


armina45
Aday Memur
14 Haziran 2023 12:22

Hayır

Epiphany00, 10 saat önce

Yani bakmazlar dimi cimer kayıtlarına


Epiphany00
14 Haziran 2023 12:34

Arkadaşlar bilen yardım ederse cok iyi olur ya


EdgeCrusher
Aday Memur
14 Haziran 2023 12:55

Cimer' e yazılan özellikle üniversitenin online olması gibi bir "talep" başvurusu güvenlik soruşturmasında kesinlikle sorun teşkil etmez. Rahat olun.

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