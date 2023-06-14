D dilimi süreli verilir mi

Hastaneye sevk yazınızda böyle bı talep var mıydı?İlk defa bu şekilde bişey duydum, gereksiz bir ibare olmuş, En nihayetinde SGK sağlık kurulu karar verir buna Aslında hastanedeki doktorlar durum bildirir rapor hakkında tam anlamiyla bildiklerini ne işe yaradığı bildiklerini sanmıyorum

Hastaneye sevk yazınızda böyle bı talep var mıydı?İlk defa bu şekilde bişey duydum, gereksiz bir ibare olmuş, En nihayetinde SGK sağlık kurulu karar verir buna Aslında hastanedeki doktorlar durum bildirir rapor hakkında tam anlamiyla bildiklerini ne işe yaradığı bildiklerini sanmıyorum