Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Haziran 2023 12:12
D dilimi süreli verilir mi

İyi günler kolay gelsin herkese bugün doktor d dilimi verdi ama 12.06.2023 tarihinden itibaren geçerli 1 yıl diye sonuna yazdı bvyle yazabilir mi


26342
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:08
Rahatsızlık nedir acaba özel değilse belirtebilir misiniz

dnzlr38
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:55

Omurilik kanal daralması nedeniyle ameliyat oldum ve belimde 8 tane platin vida takıldı.


cimbom6028
Şef
14 Haziran 2023 17:11
Hastaneye sevk yazınızda böyle bı talep var mıydı?İlk defa bu şekilde bişey duydum, gereksiz bir ibare olmuş, En nihayetinde SGK sağlık kurulu karar verir buna Aslında hastanedeki doktorlar durum bildirir rapor hakkında tam anlamiyla bildiklerini ne işe yaradığı bildiklerini sanmıyorum

dnzlr38
Aday Memur
14 Haziran 2023 20:26

3. Defa hastaneye sevk oldum ben ilkinde sağlık raporu yetersiz açıklama diye tekrar aynı hastaneye sevk edildim doktor değişti bu defa o da bir önceki c dilimi bozmak istemedi ama alt eksteremi kapsar d dilimine girer fakat buna karar vermek erken diye yazdı ayrıca makul süre 1 sene olmalı ilk ameliyat 23 mayıs 2022 den itibaren 1 yıl geçmeli ve tekrar sağlık raporu aldırılması uygun olur dedi daire kabul etti madde 16 5 bendine göre çalışır diye cevap geldi 1 sene dolunca da rapor aldırılır dediler. Doldu süre sevk oldum doktor ameliyat olduğum hastaneye sevk etti tedavim bitip bitmediğini öğrenmek ve hangi dilim uygun olur diye yazmalarını istedi cevap muayene sonucuna göre d dilimine girer tanı bulgu kısmına yazıp karar kısmında da tanı bulgu sonunda hastalığı vardır. Rapor geçerlilik süresi 1 yıldır diye yazmış. Tek hekim durum bildirir raporunu hastaneye götürdüm tamam işte yazmış adamlar ben birşey yapmam dedi ve al bunu kurumuna ver dedi kurum kabul etmedi tekrar gittim bu defa da yazdı ama bulgu bilgi yazıp d dilimi dedi o da diğer doktora istinaden 1 sene geçerlidir yazdı kurul raporu aldım kuruma verdim


selamlarmerhaba
Memur
14 Haziran 2023 21:21
Bunlar mal herhalde. D dilimi artık tedavisi mümkün olmayan veya süreklilik arz eden durumlarda verilir sen eğer bunun bir yıl sonra farklı olacağını veya iyileşeceğini düşünüyorsan c verir 1 yıl sonra tekrar değerlendirirsin d verip süre vermek nedir.
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