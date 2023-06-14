Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 12:33
İdarecilerin Yaz Tatili İzinleri
Merhabalar değerli arkadalar. Bir konuda bilgi alacaktım sizden. İdarecinin yıllık izni olan 20 günü, 5 ser 5 ser olarak kullanmasında bir sakınca var mı ?Kullanabilir mi yasal dayanağı var mı bunun? Bazı okullarda yapılıyormuş, bazılarında müdür izin vermiyormuş. Yani bu durum müdür beyin insiyatifinde olan bişey mi?Bilgi verirseniz sevinirim.

melcea
Daire Başkanı
14 Haziran 2023 14:09

Mudurun uygun gordugu sekilde oluyor.


ahmetcanyildirim93
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:24

müdür uygun görürse olur

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