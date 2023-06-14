İdarecilerin Yaz Tatili İzinleri

Merhabalar değerli arkadalar. Bir konuda bilgi alacaktım sizden. İdarecinin yıllık izni olan 20 günü, 5 ser 5 ser olarak kullanmasında bir sakınca var mı ?Kullanabilir mi yasal dayanağı var mı bunun? Bazı okullarda yapılıyormuş, bazılarında müdür izin vermiyormuş. Yani bu durum müdür beyin insiyatifinde olan bişey mi?Bilgi verirseniz sevinirim.

Merhabalar değerli arkadalar. Bir konuda bilgi alacaktım sizden. İdarecinin yıllık izni olan 20 günü, 5 ser 5 ser olarak kullanmasında bir sakınca var mı ?Kullanabilir mi yasal dayanağı var mı bunun? Bazı okullarda yapılıyormuş, bazılarında müdür izin vermiyormuş. Yani bu durum müdür beyin insiyatifinde olan bişey mi?Bilgi verirseniz sevinirim.