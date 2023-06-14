Üniversite hastanesinde döner cart curt ek ödeme hakkında

Haziranda işbaşı yaptık bodro görünüyor fakat herhangi bir ek ödeme yok sadece çıblak maaş görünüyor diğer arkadaşlara sordum sonra yatar falan dediler bize hangi aydan itibaren yatacak o ödemeler. ? Teknisyenim

Haziranda işbaşı yaptık bodro görünüyor fakat herhangi bir ek ödeme yok sadece çıblak maaş görünüyor diğer arkadaşlara sordum sonra yatar falan dediler bize hangi aydan itibaren yatacak o ödemeler. ? Teknisyenim