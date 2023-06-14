Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2023 12:42
daha öncesinde memur olap 2023-5 ile sağlık bakanlığına atanıp yıllık izin tanımlatma

arkadaşlar daha öncesinde devlet memuru olupda atananlar yıllık izin konusunda ne yaptınız yıllık izin tanımlattırdınız mı bazı hastaneler 20 gün verirken bazıları kalan izni tanımlatıyor. emsal olabilecek bir karar var mı elinizde


tuncermahmut
Şef
14 Haziran 2023 16:41
Ayrıldığınız yerden izin kullanmadığınıza dair yazı isteyebilirler. Bunu dilekçeye ekleyip verin. Ona göre size izin tanımlanacak
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