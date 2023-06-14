Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Haziran 2023 13:10
Zorla verilen tercih danışmanlığı

Merhaba arkadaşlar ilkokul da görevli psikolojik danışman rehber öğretmen olarak tercih döneminde görev almak istemiyorum. Kılavuzda madde 3.2 de açıkca okul öncesi, ilk okulda VS görevli öğretmenlere gönüllülük esasına göre görev verilir diyor. Milli eğitim zorla görev verirse ne yapmam lazım?


musti88xxx
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:36

kılavuzu ek yaparak bir dilekçe yaz. kanun ve yönetmeliklere aykırı görevlendirme yapıldığını bildir. evrak kayıt sayısını da al. sorunun çözülr

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