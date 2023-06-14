Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay

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14 Haziran 2023 13:14
Temmuzda zam yok

memurlar netin kendi yaptığı haberden alıntı.

"Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor. asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak."

yani boşa ümitlenmeyin şuan yapılan bir çalışma dahi yok zam için. memur zammı temmuzda yok. ekime kaldığı kesin hatta ekime olmazsa ne zaman olur bilemem.


mfu4226
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:29
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Kandırıldık :)

gencpolis25
Aday Memur
14 Haziran 2023 13:37
ya birader siz hastalıklı mısınız?

Esen0646
Genel Müdür
14 Haziran 2023 13:38
Aynen öyle seçimden önce memur maaşına temmuzda 22 bin sözü seçimden sonra temmuzda memur maaşı için ilk adım atılacak benim çalıştığım yerde işçi 22 bin+ geçmiş zam oranlarıyla 60 bin para geçecek eline olan memur okumuş adama oldu neden acaba

wiseelit
Memur
14 Haziran 2023 14:41

admin şu gereksiz insanları görmüyor musun kötü niyetli yorumları ve konuları bu adamları engelle


Krobalı09
Aday Memur
14 Haziran 2023 15:09

Ke MAL ve avaneleri seçim bitti...:)))


Denizyigit7621
Aday Memur
14 Haziran 2023 16:05
Niye zoruna gidiyor 16 yillik devlet memuruyum kopek gibi sinavlardan gectim.14450 aliyorum bana cay veren ayse hanim 17 kusur aldi mayista hele zam gelmemis hali bu
wiseelit, 8 saat önce

admin şu gereksiz insanları görmüyor musun kötü niyetli yorumları ve konuları bu adamları engelle


wiseelit
Memur
14 Haziran 2023 17:57

Aynı durumdayız. Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Geçinemiyorum. Her ayı kredi kartı ve biriktirdiğim para ile yamıyorum.

Sizin sorununuz ne biliyor musunuz?

eylemsizlik.

Hiç bir aktiviteniz yok. Twitter'da eylemler var. Hep aynı kişiler var. Sizler yoksunuz.

forumlarda eylemler var. Yine sizler yoksunuz.

ben başı çekiyorum. Benim gibi 10 20 civarı adam var. Gerisi birileri savaşsın, onlar hakları alsın diye bakıyor. Yazıklar olsun.

Atalaeti kırdığınız zaman, eylemler ile kazanılabileceğini öğrendiğinizde ve gerçekten çabaladığınızda biz de kazanacağız.

Buralarda boş boş karamsar yazılar yazmakla bir şey elde edilmez.

Bu site memur düşmanı bir site. Adının memur içermesine bakmayın. Bu site satılmış bir sitedir.

Burada yazıklarınızın bir önemi de yok.

Denizyigit7621, 6 saat önce
Niye zoruna gidiyor 16 yillik devlet memuruyum kopek gibi sinavlardan gectim.14450 aliyorum bana cay veren ayse hanim 17 kusur aldi mayista hele zam gelmemis hali bu

pol44
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:08
Ya saçmalama istersen bu zam işleri için meclis tatile girmeyecek mesai yapacaklar.

Denizyigit7621
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:14
Eyleme geçmediğini ne yaptığımı ne biliyorsun Tweeter da hak aradığım için isimden oluyordum nerden biliyorsun konusuyorsun
wiseelit, 4 saat önce

Aynı durumdayız. Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Geçinemiyorum. Her ayı kredi kartı ve biriktirdiğim para ile yamıyorum.

Sizin sorununuz ne biliyor musunuz?

eylemsizlik.

Hiç bir aktiviteniz yok. Twitter'da eylemler var. Hep aynı kişiler var. Sizler yoksunuz.

forumlarda eylemler var. Yine sizler yoksunuz.

ben başı çekiyorum. Benim gibi 10 20 civarı adam var. Gerisi birileri savaşsın, onlar hakları alsın diye bakıyor. Yazıklar olsun.

Atalaeti kırdığınız zaman, eylemler ile kazanılabileceğini öğrendiğinizde ve gerçekten çabaladığınızda biz de kazanacağız.

Buralarda boş boş karamsar yazılar yazmakla bir şey elde edilmez.

Bu site memur düşmanı bir site. Adının memur içermesine bakmayın. Bu site satılmış bir sitedir.

Burada yazıklarınızın bir önemi de yok.


Y0KARTIK
Aday Memur
14 Haziran 2023 18:22

Temmuza yetişecek zamlarkimsenin kuşkusu olmasın.


alpturk_64
Memur
14 Haziran 2023 18:27

Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı, ekime kalacak haberleri yalandır, temmuza yetişecek zamlar. Bu haberleri yapanlar yalan söylüyorlar dediler


kral122
Şube Müdürü
14 Haziran 2023 19:40

Zorta başka yerde dayak yiyip buraya mu geldin


Rahmet05
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:43

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğanın en düşük memur mâaşı 22.000tl olacak vaadine istinaden yapılan zamlı temmuz maaşı hesaplamasıdır. Derece kademesi 1/4' ü olan bir memurun aldığı en düşük maaş yaklaşık 12.600tl, bunun 15.000tl olması için tapan maaşa 2400tl seyyanen zam yapılması lazım böylece 1/4'ü olan en düşük memur maaşı 15000*1.45=21750tl oluyor. 1/4 ü polis memurunun aldığı maaş 20600tl kabul edersek 20.600+2400=23000tl 23.000*1.45= 33.350tl oluyor. Temennimiz bu yönde ( hesaplama derece ve kademesi 1/4 olan memurun maaşına göre yapılmıştır.) herkes aldığı maaşa 2400tl ekleme yaparak 1.45 ile çarptığında temmuzda alacağı yaklaşık zamlı maaşı hesaplaya bilir. Saygılar...


uzman-muallim
Memur
14 Haziran 2023 19:44

Gencpolis25 zorta yı sinirlendirme istersen. Sinirlendirirsen, o sinirle burnuna bir zortulatırsa halin harap olur gencpolis. Bilesin.

gencpolis25, 9 saat önce
ya birader siz hastalıklı mısınız?

Hayalela
Aday Memur
14 Haziran 2023 19:50

şaka gibi çöplüğe dönmüş forum hangi konuyu açsan les sözler

uzman-muallim, 3 saat önce

Gencpolis25 zorta yı sinirlendirme istersen. Sinirlendirirsen, o sinirle burnuna bir zortulatırsa halin harap olur gencpolis. Bilesin.


devilmay461
Şef
14 Haziran 2023 20:23

kandırılanlar belli biz kanmadık :D ama sayenizde bize de kaçtı her daim olduğu gibi sağolun aynı gemideyiz

mfu4226, 9 saat önce
Kandırıldık :)

devilmay461
Şef
14 Haziran 2023 20:28

başkan bu 2400 nerden geliyor artı 1,45 neyin oranı detay verirmisin

biz tüik yalanlarını biliyoruz bundan haberimiz yoktu aslı astarı nedir açabilirmisin ? lütfen

Rahmet05, 3 saat önce

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğanın en düşük memur mâaşı 22.000tl olacak vaadine istinaden yapılan zamlı temmuz maaşı hesaplamasıdır. Derece kademesi 1/4' ü olan bir memurun aldığı en düşük maaş yaklaşık 12.600tl, bunun 15.000tl olması için tapan maaşa 2400tl seyyanen zam yapılması lazım böylece 1/4'ü olan en düşük memur maaşı 15000*1.45=21750tl oluyor. 1/4 ü polis memurunun aldığı maaş 20600tl kabul edersek 20.600+2400=23000tl 23.000*1.45= 33.350tl oluyor. Temennimiz bu yönde ( hesaplama derece ve kademesi 1/4 olan memurun maaşına göre yapılmıştır.) herkes aldığı maaşa 2400tl ekleme yaparak 1.45 ile çarptığında temmuzda alacağı yaklaşık zamlı maaşı hesaplaya bilir. Saygılar...


Rahmet05
Aday Memur
14 Haziran 2023 20:48

En düşük memur maaşı 15 bin olması için taban maaşa yaklaşık 2400tl seyyanen zam yapılması lazım en düşük memur maaşının 22000 olması içinde 15000 üzerinede %45 lik zam uygulanacak buna istinaden hesaplama yaptım 15000 tl üzerine yapılan %45 lik zam sonucu toplam maaş zammını bulmak için 1.45 ile çarptım sen 1.45 i dikkate alma 15000 in %45 ini bul çıkan sonucu 15000 ile topla&#128515;&#128521;

devilmay461, 2 saat önce

başkan bu 2400 nerden geliyor artı 1,45 neyin oranı detay verirmisin

biz tüik yalanlarını biliyoruz bundan haberimiz yoktu aslı astarı nedir açabilirmisin ? lütfen


samban10
Şef
14 Haziran 2023 21:05
En düşük memur maaşına uygulanacak oran bütün memurlara aynı şekilde uygulanacagi nerede yazıyor peki ? En düşüğü 22 yaptı diye herkese aynı oranda arttırım yapacağız demedi mesela emekli maaşı en düşük 7500 oldu ama hali hazırda 7500 alanlar o şekilde devam etti yani 5000 alana yuzde 50 zam gelmiş oldu ama 7500 alana hiçbir zam gelmedi ?
Rahmet05, 1 saat önce

En düşük memur maaşı 15 bin olması için taban maaşa yaklaşık 2400tl seyyanen zam yapılması lazım en düşük memur maaşının 22000 olması içinde 15000 üzerinede %45 lik zam uygulanacak buna istinaden hesaplama yaptım 15000 tl üzerine yapılan %45 lik zam sonucu toplam maaş zammını bulmak için 1.45 ile çarptım sen 1.45 i dikkate alma 15000 in %45 ini bul çıkan sonucu 15000 ile topla&#128515;&#128521;


masterrrrr
Aday Memur
14 Haziran 2023 21:09

27 28 den asagi olmaz maas rahat olun.

Toplam 23 mesaj
12

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