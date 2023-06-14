Temmuzda zam yok

Aynen öyle seçimden önce memur maaşına temmuzda 22 bin sözü seçimden sonra temmuzda memur maaşı için ilk adım atılacak benim çalıştığım yerde işçi 22 bin+ geçmiş zam oranlarıyla 60 bin para geçecek eline olan memur okumuş adama oldu neden acaba

Aynen öyle seçimden önce memur maaşına temmuzda 22 bin sözü seçimden sonra temmuzda memur maaşı için ilk adım atılacak benim çalıştığım yerde işçi 22 bin+ geçmiş zam oranlarıyla 60 bin para geçecek eline olan memur okumuş adama oldu neden acaba