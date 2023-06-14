Temmuzda zam yok

Aynı durumdayız. Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Geçinemiyorum. Her ayı kredi kartı ve biriktirdiğim para ile yamıyorum.
Sizin sorununuz ne biliyor musunuz?
eylemsizlik.
Hiç bir aktiviteniz yok. Twitter'da eylemler var. Hep aynı kişiler var. Sizler yoksunuz.
forumlarda eylemler var. Yine sizler yoksunuz.
ben başı çekiyorum. Benim gibi 10 20 civarı adam var. Gerisi birileri savaşsın, onlar hakları alsın diye bakıyor. Yazıklar olsun.
Atalaeti kırdığınız zaman, eylemler ile kazanılabileceğini öğrendiğinizde ve gerçekten çabaladığınızda biz de kazanacağız.
Buralarda boş boş karamsar yazılar yazmakla bir şey elde edilmez.
Bu site memur düşmanı bir site. Adının memur içermesine bakmayın. Bu site satılmış bir sitedir.
Burada yazıklarınızın bir önemi de yok.
Aynı durumdayız. Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Geçinemiyorum. Her ayı kredi kartı ve biriktirdiğim para ile yamıyorum.
Sizin sorununuz ne biliyor musunuz?
eylemsizlik.
Hiç bir aktiviteniz yok. Twitter'da eylemler var. Hep aynı kişiler var. Sizler yoksunuz.
forumlarda eylemler var. Yine sizler yoksunuz.
ben başı çekiyorum. Benim gibi 10 20 civarı adam var. Gerisi birileri savaşsın, onlar hakları alsın diye bakıyor. Yazıklar olsun.
Atalaeti kırdığınız zaman, eylemler ile kazanılabileceğini öğrendiğinizde ve gerçekten çabaladığınızda biz de kazanacağız.
Buralarda boş boş karamsar yazılar yazmakla bir şey elde edilmez.
Bu site memur düşmanı bir site. Adının memur içermesine bakmayın. Bu site satılmış bir sitedir.
Burada yazıklarınızın bir önemi de yok.
Denizyigit7621, 6 saat önce
Niye zoruna gidiyor 16 yillik devlet memuruyum kopek gibi sinavlardan gectim.14450 aliyorum bana cay veren ayse hanim 17 kusur aldi mayista hele zam gelmemis hali bu